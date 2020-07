Szczepan Twardoch w "Die Welt": "Pogarda elit dla ludu jest niemal rasistowska"

W obszernym felietonie dla niemieckiego dziennika "Die Welt" Szczepan Twardoch wskazał, co jego zdaniem przesądziło o porażce wyborczej Rafała Trzaskowskiego . Jak twierdzi pisarz, o klęsce prezydenta stolicy zaważyli "spontaniczni pomocnicy wyborczy i cieszący się popularnością zwolennicy", którzy zamiast mu pomóc, zaszkodzili. Czym konkretnie? Nieskrywaną pogardą dla zwolenników PiS, często biedniejszych i gorzej wykształconych.

"Jak zwykle intelektualiści, gwiazdy telewizyjne, aktorzy, piosenkarze i pisarze nie byli w stanie okiełznać swojej pogardy dla, jak to z satysfakcją podkreślali, starych, niewykształconych i śmierdzących wódką i kiełbasą mieszkańców wsi, którzy jeszcze mają czelność iść na wybory. Starzy ze wsi mają przy pomocy swoich głosów dyktować młodym, jaka ma być Polska! Coś strasznego! Ich głosy w wyborach mają dokładnie tę samą wagę co głosy mądrych, oświeconych, dobrze ubranych i myjących regularnie swoje zęby! O zgrozo!" - pisze Twardoch i przyznaje, że w braku szacunku tzw. liberalnej części społeczeństwa dla biedniejszych zwolenników Dudy widzi analogię z sytuacją w Stanach Zjednoczonych, kiedy biali Amerykanie nie dopuszczali do siebie myśli o prawach wyborczych dla potomków czarnoskórych niewolników.