Szczepan Twardoch krytycznie o PiS. Reaguje na słowa o LGBT

W ostatnich dniach posłowie PiS Jacek Żalek oraz Przemysław Czarnek w skandaliczny sposób wypowiadali się w mediach na temat środowiska LGBT. Ten pierwszy na antenie TVN24 powiedział, że "LGBT to nie ludzie, to ideologia", a prowadząca Katarzyna Kolenda-Zaleska przerwała rozmowę.

Pisarz w ironiczny sposób odniósł się do wyborców Andrzeja Dudy. Według Twardocha urzędujący prezydent zyskuje przewagę ze względu na niechęć większości Polaków do inteligenckiej opozycji.

"Dehumanizująca retoryka skierowana wprost przeciwko moim znajomym, przyjaciołom, współpracownikom jest czymś w swojej obrzydliwości przekraczającym wszystko, co do tej pory widziałem(...). Osoby LGBT+ to nie tylko warszawska czy krakowska bohema w drogich kawiarniach, to również polska prowincja, autentyczne cierpienie wcale nie na pluszowym krzyżu, na jaki chętnie przypinają się aktywiści z KODu i okolic. To za ich cierpienie wspomniani wcześniej łajdacy będą odpowiedzialni" - podsumował.