"Świat Akwilonu. Krasnoludy – 2. Ordo z Bractwa Monety": Wiedza to najpotężniejsza broń [RECENZJA]

Chociaż "Ordo z Bractwa Monety" to opowieść pełna krwi, przemocy i seksu, to dość paradoksalnie niesie ze sobą naprawdę pozytywne przesłanie. Historia tytułowego bohatera jest bowiem dowodem na to, że zawsze warto podjąć przynajmniej próbę zmiany swego życia na lepsze. W każdym razie fabuła jest rzeczywiście wciągająca, a wartka akcja i ciekawie nakreślone postacie sprawiają, że komiks ten powinien przypaść do gustu fanom fantasy.