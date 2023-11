Św. Jan Paweł II. Życie i dzieło Papieża Wojtyły - recenzja komiksu wyd. Elemental

Jedyne, co mnie zaskoczyło w tym komiksie, to ramy czasowe przedstawionej historii. W przeciwieństwie do innych komiksów o papieżu, które na przestrzeni lat trafiły na polski rynek (m.in. "Jan Paweł II - Papież Trzeciego Tysiąclecia", "Święty Jan Paweł II i Tajemnica z Fatimy", "Papieże w historii. Jan Paweł II. Nie lękajcie się"), scenariusz tego albumu nie kończy się na 2005 r. Autorzy poszli dalej, ukazując wpływ Jana Pawła II na późniejsze losy Kościoła i jego następców. Oczywiście wszystko (wybór Benedykta XVI i abdykacja, pontyfikat Franciszka) zostało przedstawione w telegraficznym skrócie. Tylko po to, by dopełnić obrazu wielkiego papieża Polaka.