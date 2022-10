Stołeczny Ratusz: "Trzaskowski nie ma nic wspólnego z pogrzebem Jerzego Urbana"

Ministerstwo Obrony Narodowej zasugerowało na Twitterze, że to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyraża zgodę na pochówki na Powązkach, więc (w domyśle) to on wyraził zgodę na pochowanie Jerzego Urbana na tymże cmentarzu. Rzeczniczka Trzaskowskiego: - To nieprawda i celowa manipulacja.