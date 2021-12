Spektakl nazwano "łajdactwem", "antypolskim". Drzyzga musiała zabrać głos

"Każdy ma prawo do swojej opinii na temat oglądanego dzieła pod warunkiem, że je obejrzy. Obrzucenie sztuki, przez panią kurator Barbarę Nowak, epitetami: 'łajdactwo', 'antypolskie' najwyraźniej jednak dało oręż dysydentom do tego, by odsunąć się od Teatru Słowackiego" - zauważa.