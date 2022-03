Prokurator w Hadze wszczyna śledztwo w sprawie agresji Rosji w Ukrainie. Czy można było zrobić to wcześniej?

Bowiem nawet wojny trzeba prowadzić w myśl pewnych reguł. Wynikają one zarówno z umów międzynarodowych, wśród których najważniejsze są tzw. konwencje haskie oraz konwencje genewskie, jak i z przyjętych zwyczajów. Państwa, które toczą wojnę, zobowiązane są do przestrzegania zasad humanitarnych, zwłaszcza w stosunku do ludności cywilnej, która jest szczególnie chroniona. To, że żołnierze giną na wojnie jest bolesne, ale to ich zawód i ich ryzyko. Ale nie można zabijać ludności cywilnej. Określone są reguły postępowania z jeńcami. Określone są rodzaje broni, jakie są zakazane w czasie wojny.