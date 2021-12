"Śledztwa Enoli Holmes tom 5. Tajemnica zaginionej wiadomości" [RECENZJA]

Już na początku tej historii główna bohaterka zostaje zaskoczona przez osobę, której dotychczas nie brała w ogóle pod uwagę jako potencjalnego zagrożenia. Okazuje się, że właścicielka kamienicy, w której mieszka siostra Sherlocka, domyśliła się, że miss Meshle nie jest osobą, za którą się podaje! Co ciekawe, pani Tupper to wcale nie przeszkadza, a jedynie chce poprosić Enolę o pomoc w wyjaśnieniu, o co chodzi nadawcy dziwnego litu, który właśnie otrzymała.