"Śledztwa Enoli Holmes 4. Zagadka wachlarza" - recenzja komiksu

W tym momencie jedyną wskazówką dla siostry Sherlocka jest pozostawiony przez Cecily na krześle różowy papierowy wachlarz. Chociaż panna Holmes nie od razu odkrywa, że zawiera on tajną wiadomość, to dzięki wytrwałości w wertowaniu magazynów dla pań i odrobinie sprytu udaje jej się ustalić, skąd ten przedmiot pochodzi, To z kolei pozwala jej się przybliżyć do odkrycia, co dzieje się z lady Alistar, której sytuacja rzeczywiście nie jest godna pozazdroszczenia.