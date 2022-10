Skandal na Targach Książki w Krakowie. Uczestnicy: "Było o krok od tragedii"

Z tym, że 25. Międzynarodowe Targi Książki "były skandalem organizacyjnym", zgadza się również jeden z wystawców. "Absolutny brak tlenu, wąskie szlaki komunikacyjne, mdlejący ludzie, licytowanie się na to, kto dłużej próbował się przedostać z jednej hali do drugiej, to standard" - wyliczał Maciej Marcisz z Grupy Wydawniczej Foksal.