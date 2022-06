Biografia Putina wielkim hitem. Wielu ignorowało przesłanie polskiej autorki

"Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina" Krystyny Kurczab-Redlich została wydana w 2016 r. przez następne pięć lat rozeszła się w ok. 47 tys. egz. To był całkiem dobry wynik jak na reporterską książkę o sporej objętości (ponad 800 stron), ale jej popularność nagłe wzrosła po napaści Rosji na Ukrainę. Jak donosi "Press", od stycznia do czerwca tego roku sprzedaż tego tytułu dobiła do 105 tys. egzemplarzy.