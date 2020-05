"Sisters 14. Przysięgam, naprawdę!": Kłamczucha na tropie jednorożca [RECENZJA]

Właściwie „Sisters” można by zarzucić jedynie to, że bohaterki w czternastym albumie serii są takie same jak w pierwszym (a nawet nasuwa się wrażenie, że wręcz zdziecinniały!). Ale tak naprawdę jest to też największa zaleta tego cyklu, bo jak do tej pory autorom nie brakuje świetnych nowych pomysłów na kolejne zabawne perypetie Wendy i Marine.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sisters. Tom 14, Egmont, 2020