"Siostry Niezapominajki 1. Sen Sary": Największy sekret mamy [RECENZJA]

Trzeba przyznać, że Sara, Kasjopeja i Lucilla starają się, by przyjęcie z okazji Dnia Matki wypadło jak najlepiej – chociaż warto też dodać, że najstarsza siostra trochę za bardzo się tutaj rządzi). Niestety nie wszystko przebiega zgodnie z planem, a napięcie sięga zenitu, gdy się okazuje, że najmłodsza z Niezapominajek znika bez śladu. Wiemy wprawdzie, że dziewczynka świetnie rozumie się z kotami, ale przecież nie zapewni to jej bezpieczeństwa, gdy nocą będzie sama chodzić po mieście! Inną sprawą jest to, że koty też będą miały do odegrania ważną rolę w tej historii.