"Sami –1. Zniknięcie": Dzieciaki kontra zwierzaki [RECENZJA]

Akcja toczy się w błyskawicznym tempie, nic więc dziwnego, że czytelnicy z zapartym tchem obserwują rozwój wydarzeń. Co istotne, wspólne przeżycia sprawiają, że piątka dzieciaków zaczyna tworzyć coraz bardziej zgrany zespół, ale wciąż nie wiedzą oni, jak doprowadzić do powrotu dorosłych. Nie powinno to nas jednak zaskakiwać, bo to przecież dopiero pierwsza część serii, więc na wyjaśnienia trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Warto dodać, że zalety "Samych" nie kończą się na atrakcyjnej fabule, bo mocną stroną tego komiksu są również dynamiczne i wyraziste rysunki, za które odpowiada Bruno Gazzotti. Nie są one przy tym zbyt przerażające, więc mimo lekko postapokaliptycznego klimatu tej historii po "Zniknięcie" mogą z powodzeniem sięgnąć także młodzi czytelnicy.