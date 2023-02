Salman Rushdie stracił wzrok po ataku. Nowe informacje na temat jego zdrowia

Mówiąc o przyszłości i swojej karierze, wyznał, że nie ma żadnej długoterminowej perspektywy. Woli stawiać małe kroczki. Wypowiedział się także o zamachowcu. - Nie wiem, co o nim myślę, bo go nie znam. Widziałem tylko jego idiotyczny wywiad w New York Post. Wiem, że do procesu jest jeszcze sporo czasu. Może to nastąpić dopiero pod koniec przyszłego roku. Myślę, że wtedy dowiem się o nim czegoś więcej - przyznał.