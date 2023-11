Napisał ponad 600 książek. Prowadził bogate życie towarzyskie

Nie był przystojny, za to piekielnie zdolny i bardzo pracowity. Pozostawił po sobie 600 tomów powieści, opowiadań, poezji, dramatów. Był także dziennikarzem, tłumaczem i krytykiem literackim, malował niezłe portrety… Jakimś cudem znajdował jeszcze czas na liczne romanse i… szpiegostwo. Te pierwsze zaowocowały komplikacjami w życiu rodzinnym i wygnaniem za granicę, to drugie zaprowadziło go wprost do niemieckiego więzienia.