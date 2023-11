Paweł Huelle nie żyje. Pisarz miał 66 lat

O śmierci pisarza poinformowała na Facebooku także Anna Janko - poetka, felietonistka, krytyczka literacka, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. "Dzisiaj rano go znaleziono w domu. A ja, ja wczoraj myślałam, by do niego zadzwonić, ale byłam w marnym nastroju" - odpowiedziała Janko na jeden z komentarzy internautów.