Alfred Nobel bał się, że zostanie zapamiętany jako handlarz śmiercią

Był on wtedy właścicielem przedsiębiorstwa budowlanego. Można jednak powiedzieć, że w kontekście swoich planów inwestycyjnych zapomniał, by mierzyć siły na zamiary. Na domiar złego spora część stawianych przez jego firmę budynków uległa zniszczeniu na skutek pożaru. W efekcie zbankrutował. Aby ratować się przed wierzycielami, w 1837 roku uciekł za granicę. Przez Finlandię trafił do Rosji. W Sankt Petersburgu zaczął odbudowywać swoją pozycję i w końcu mógł sprowadzić tam rodzinę, w tym 9-letniego Alfreda.