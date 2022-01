Ruszyło śledztwo w sprawie Jarosława Jakimowicza. Tak zdecydował sąd

"W mojej głowie pojawiła się myśl, że odtąd będę miał dziewczynę, z którą będę żył, dla której będę pracował i którą się będę opiekował. Będę w związku, ustatkuję się" - wspomina tę sytuację, kiedy jeszcze nie wiedział, że jego "zakup" jest nieletni. Na widok dziewczynki pierwsze, o czym pomyślał, to: "jak wrócę z nią do domu? Do jakiej szkoły mam ją wysłać? W jaki sposób mam ją wychować?".