Putin mówił o Rowling. Odpowiedziała mu, a teraz zrobiła kolejny krok

Warto przypomnieć, że podobną decyzję podjął Stephen King. "To jest wojna Putina. Kobiety i dzieci umierają na jego rękach. Kluczowe jest to, by Rosjanie zrozumieli, co się dzieje. Kluczowe jest to, by przełamać mur dezinformacji" - pisał King, którego horrory zostały wycofane z księgarni rosyjskich wydawców "na czas nieokreślony".