Jędrzej Morawiecki, Uniwersytet Wrocławski: Oczywiście. Korespondent wojenny Akim Apaczew porzucił chwilowo relacjonowanie specoperacji, żeby napisać pieśń o pokonaniu "nacbatalionu Azow": "Płynie kaczka, dziewczęta tańcują/ W Azowstalu demony chowają/ Kto najstarszy pośród jeńców?/ Naprzód idź, ręce za głowę! Obrót, siad, to ci teraz wolno/ Opowiedzcie Polakom o nas, Moskalach/ Przekażcie każde nasze słowo: To dom mój, to Krym, to moja ziemia/ I mowa też moja!".