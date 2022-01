Romantyzuje gangsterów? Górski: "Przeraża mnie, gdy ludzie wypisują, że Masa 'zdradził chłopaków'"

Nie, odezwał się do mnie, bo wiedział, kim jestem i co piszę. Chciał mnie po prostu poznać. Nie myśleliśmy o książce – to raczej ja, słuchając go, wymarzyłem sobie powieść o przemytniku narkotyków. Żeby było jasne, "Przemytnik" to nie są spisane jeden do jednego wspomnienia tego człowieka. Jego opowieść jest trzonem książki. Reszta to historia innych przemytników, których miałem okazję spotkać – choćby w byłej Jugosławii.