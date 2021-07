Jest list do stacji. Rodzina Anaid wzywa do zaprzestania prac nad serialem na podstawie "Zatoki Świń"

Pod koniec czerwca rodzina Anaid wraz z kobietą, która udowodniła przed sądem "Krystkowi" gwałt (dzięki czemu łowca nastolatek trafił do więzienia) oraz dziennikarzami (Martą Bilską, Mikołajem Podolskim i Januszem Szostakiem) wystosowali list otwarty do telewizji HBO, w którym wzywają stację do zaprzestania jakichkolwiek prac nad ekranizacją książki "Zatoka Świń".