Poważne zarzuty. Opisane wydarzenia w "Zatoce świń" zmyślone?

Temat "Zatoki świń" stał się ponownie głośny za sprawą telewizji HBO, która kupiła prawa do książki. Według nieoficjalnych informacji na jej podstawie ma powstać serial. Podolski, w swoim wpisie, dodaje, "oczywiście o tym zmyślaniu od dawna wie zarówno HBO, jak i Agora oraz "Wyborcza", z Jarosławem Kurskim na czele. Ale widocznie nie stanowi to problemu. Czyżby chodziło o to, że prawda nie sprzedaje się tak dobrze, jak stek wymyślonych bzdur?"