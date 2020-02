Rockowy Armageddon

W tej książce George R. R. Martin stworzył mrożącą krew w żyłach opowieść o morderstwach, szaleństwie i rewolucji, zdumiewający thriller o latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych, a także o siłach, które nadały kształt pokoleniu - pokoju, miłości i rock and rollu. Sandy Blair był w latach sześćdziesiątych cenionym undergroundowym dziennikarzem, a obecnie stał się znanym powieściopisarzem. Ma piękny sportowy samochód, żyje z przebojową businesswoman i jest właścicielem połowy domu w Nowym Jorku. Mimo to nie czuje się szczęśliwy. Ugrzązł na trzydziestej siódmej stronie swej czwartej powieści, agent grozi mu, że zerwie z nim stosunki, jego przyjaciółka robi to samo i nie opuszcza go poczucie, że jego najlepsze lata nieodwracalnie minęły.Gdy redaktor gazety, do której ongiś pisał, prosi go niespodziewanie o napisanie reportażu o brutalnym morderstwie Jamiego Lyncha, menażera legendarnej supergrupy z lat sześćdziesiątych - The Nazgul - korzysta z tej szansy bez zastanowienia. Prześladowany przez wspomnienia przeszłości i wizje przyszłości, przemierza kraj w poszukiwaniu zabójcy Lyncha. Spotyka starych przyjaciół i odkrywa niezwykły spisek mający na celu wskrzeszenie rewolucji lat sześćdziesiątych dzięki mocy muzyki rockowej. Sandy mimo woli staje się kluczowym aktorem w niebezpiecznym dramacie złożonym z tekstów klasycznego albumu Nazguli Music to Wake the Dead.Opleciona wokół muzyki lat sześćdziesiątych powieść znakomicie oddaje ducha pokolenia. George R. R. Martin wykorzystał owego ekscentrycznego, ekscytującego, pełnego sprzeczności ducha, by opowiedzieć wspaniałą, ekscytującą i wzruszającą historię. "George R. R. Martin zabiera nas w szaloną, melodramatyczną, halucynacyjną i przepojoną mistycyzmem podróż przez dwa ostatnie dziesięciolecia. Książka jest wspaniale napisana. Nie mogłem się od niej oderwać. Było mi żal, gdy się skończyła." Timothy Leary "Cóż za opowieść - przesycona nostalgią i ekstazą, przemawiająca do każdego! Jest pełna napięcia i dowodzi, że gdy George R. R. Martin nie pisze fantastyki, jest jeszcze większym mistrzem." Tony Hillerman, laureat nagrody im. Edgara Allana Poe