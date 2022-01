Uderzyli w Kościół. Ordo Iuris zawiadamia władze

Instytut Ordo Iuris pragnie, by prokuratura zajęła się bulwersującym przedstawieniem pod kątem możliwości popełnienia przestępstw z art. 196 i 257 Kodeksu karnego. Za obrazę uczuć religijnych oraz znieważenie grupy ludności ze względu na jej przynależność wyznaniową grozi do 2-3 lata więzienia. Oprócz tego w sieci pojawiła się petycja, która ma zmusić władze Warszawy do uniemożliwienia wystawiania na deskach Teatru Powszechnego sztuki "Radio Mariia".