"Ptyś i Bill – 5. Przygody spaniela": Dzień bez szaleństw dniem straconym [RECENZJA]

Trudno zrozumieć, z czego wynika kolejność, w jakiej ukazują się w zbiorczych wydaniach oryginalne albumy z serii „Ptyś i Bill”, ale fanom przygód Ptysia i jego spaniela Billa nie pozostaje nic innego, jak cieszyć się, że „Przygody spaniela” pozwolą im poznać trzy znakomite komiksy stworzone przez Jeana Robę w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.



W „Przygodach spaniela” oprócz tytułowego albumu z 1984 r. znajdziemy jeszcze „Psi zysk” (z 1987 roku) i „Oto oni!” (z 1988 roku), a w każdym z nim mnóstwo zabawnych historyjek, w których wykorzystywane są zarówno motywy dobrze już znane fanom serii (nietypowe skrytki Billa na jego kości czy mobilizacja całej rodziny w celu wykąpania psa), jak i nowe pomysły (na przykład Karolina, która próbuje się opalać, czy ojciec Ptysia pokazujący synowi i psu miejsca ze swego dzieciństwa, które zmieniły się nie do poznania, i zaskakująca reakcja Ptysia i Billa ).

W tomie tym bez wątpienia warto zwrócić uwagę na nieco dłuższe, kilkustronicowe opowieści. Pełna niespodziewanych zwrotów akcji jest ta, w której najpierw obserwujemy całą rodzinę spokojnie odpoczywającą na plaży, a w chwilę potem ojca Ptysia podążającego tropem pędzącego śladem Billa i uprawiającego przy okazji różnorakie dyscypliny sportowe. To wprost niewiarygodne – bieganie, tenis, golf, jazda konna i zabawa na weselu to wszystko w ciągu jednego dnia! A za tym wszystkim kryje się mały sekret spaniela… Równie udana jest historyjka przedstawiająca trudności, jakie powoduje dostarczanie przez Billa gazety do domu.