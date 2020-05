"PTSD" – recenzja komiksu wydawnictwa Non Stop Comics

I choć w "PTSD" trup też ścieli się gęsto, to nie do końca jest to ten rodzaj historii. Świetnych, niezwykle dynamicznych scen akcji jest co nie miara, ale pierwsze skrzypce gra tu jednak wątek obyczajowy. Bo komiks Guillaume Singelina to z jednej strony próba szerszego spojrzenia na jednostkę chorobową, z drugiej na wskroś humanistyczna w swojej wymowie opowieść o przełamywaniu barier i budowaniu relacji.