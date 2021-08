Nagranie Kaczyńskiego sprzed lat. "Facet stracił władze umysłowe?"

"Demokracja monopolu nie znosi. Jeśli jakaś władza ma wszystkie stanowiska w państwie; jeżeli do tego ma prezydenta; jeśli do tego proszę państwa ma poparcie potężnych mediów, które nie zauważają jej błędów, które w jednych oczach widzą źdźbło, a w innych belki nie widzą (żeby się odwołać do Ewangelii), to wtedy proszę państwa z naszą demokrację może być naprawdę bardzo niedobrze. I każdy uczciwy profesor prawa konstytucyjnego czy teoretyk państwa, a to mój dawny zawód (to kiedyś wykładałem na uczelni), musiałby to potwierdzić" - mówił Kaczyński i trudno się z nim nie zgodzić.