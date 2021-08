Mariusz Szczygieł opisuje smutną historię pary gejów: "Jednego z nich już nie ma"

"'Wiedziałem, że to koniec jego bólu, ale też koniec liczby mnogiej. Po 14 latach wspólnego życia nie było już nas i naszych spraw. Postanowiłem zamknąć się w ośrodku terapeutycznym. Zanim jednak to zrobiłem, pojechałem do naszego domu na Suwalszczyźnie. Zauważyłem, że brzozy, które posadził Michał, w ogóle nie urosły. Musiałem je przesadzić. Kiedy je wykopywałem, na ich cień spadł z nieba pył. Wiedziałem, że to Michał. Wszedłem do domu. Znalazłem resztkę kawy zaparzonej dla Michała kilka miesięcy wcześniej. Napotykałem kolejne przedmioty. Ale tak jak z pyłu, tak ze wspomnień nie mogłem złożyć już Michała. Michała już nie było. Byłem tylko ja. Liczba pojedyncza. Mijają 2 lata od jego śmierci. Ta piosenka to pożegnanie. Koniec'" - czytamy.