"Przygody wielkiego wezyra Iznoguda. Tom 4": Nic nie trwa wiecznie [RECENZJA]

W "Iznogudzie i kobietach" jak łatwo się domyślić problemy wielkiego wezyra są związane z przedstawicielkami płci pięknej. Nie chodzi tutaj bynajmniej o to, że zapałał on uczuciem do jakiejś urodziwej niewiasty (wszak w jego umyśle nie ma miejsca na inne myśli niż ta jedyna), lecz o konieczność spełnienia żądania przybywającego z wizytą sułtana Pulmankara. Otóż oczekuje on, że będzie na niego czekać "osobista sekretarka", a tymczasem harem Haruna Arachida nie prezentuje się najlepiej (raptem jedna staruszka odziedziczona po ojcu). Oczywiście odrobina magii mogłaby tutaj pomóc, ale przekonamy się, że cudowne przedmioty i zaklęcia nie zawsze przynoszą zamierzone efekty.