"Przygody Superhero Girl": Codzienna walka [RECENZJA KOMIKSU]

Urocza, zabawna i błyskotliwa. Poznajcie się, to Superhero Girl. I jej problemy.

Ma niezwykłe moce i nie waha się ich użyć. Toczy boje z gigantyczną ośmiornicą, tabunami ninja czy ze swoją zdeprawowaną wersją z przyszłości. Ale to nie jedyne kłopoty nastoletniej superbohaterki. W zasadzie stanowią one margines problemów, z jakimi na co dzień mierzy się nastolatka. Te problemy mają nawet swoją nazwę: życie.