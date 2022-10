Przez trzy lata jeździł po świecie z Rubinsteinem. "To tak wygląda luksusowe życie"

OZAWA: Przez jakieś trzy lata jeździłem z nim po świecie, towarzysząc mu z orkiestrą. Byłem jeszcze wtedy w Toronto, więc to dawne czasy. Kiedy grał recital w La Scali, akompaniowałem mu. Dyrygowałem orkiestrą La Scali. Co myśmy wtedy grali? Koncert Czajkowskiego i Mozarta albo Trzeci czy Czwarty koncert Beethovena. Po przerwie zwykle grał Czajkowskiego. Czasami Rachmaninowa. A może to nie był Rachmaninow, tylko koncert Chopina…? Tak, występowaliśmy razem w różnych miejscach. Zabierał mnie zawsze ze sobą. Ustalaliśmy plan u niego w domu w Paryżu, a potem ruszaliśmy w podróż… ale bez pośpiechu, na przykład spędzaliśmy tydzień w La Scali. Byliśmy też w San Francisco. Jeździliśmy do jego ulubionych miejsc, ćwiczyliśmy z orkiestrą, robiliśmy dwie albo trzy próby, a potem był występ. Bardzo dobrze mnie wtedy karmił.