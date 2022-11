Przeczytał książkę Dugina: zamiast "wielkiego przebudzenia" wielkie rozczarowanie

- Bardzo się rozczarowałem. Nie wiem czy była to kwestia wydania czy redakcji, ale obie były męczące – mówi WP. - Teraz nie jest wcale lepiej. Te dwie pierwsze aspirowały do naukowości. Ta ostatnia to zbiór felietonów o bardzo nierównym poziomie. W tekstach sprzed inwazji autor jest niezwykle pewny militarnej potęgi Rosji. Natomiast w tekstach z czasów wojny mamy już bezpośrednie odniesienia do Rosji jako Trzeciego Rzymu i konieczności zwrócenia Ukrainy Chrystusowi, o walce Dobra ze Złem, o Apokalipsie, satanizmie i tym podobnych.