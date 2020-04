"Providence, tom 3" – recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Nie chodzi ani o historię, ani o rysunki Jacena Burrowsa, które, co tu dużo mówić, są "dyskusyjne". To co mnie urzekło, to tytaniczna praca, jaką Alan Moore włożył w misterny metatekst, zbudowany z aluzji do spuścizny H.P. Lovecrafta i jego epigonów. Rozwijający zarówno wątki z biografii pisarza, jak i jego filozofię.