"Prawdziwe samobójstwo". Alpinista zostawił proroczą wiadomość

Pytał się: "Czy to wydarzyło się naprawdę? Czy śmierć dzieje się naprawdę?". Jego ukochany przyjaciel zginął, a on uratował się, bo było mu zbyt ciepło i chciał zdjąć bluzę. Pomyślał, że alpinizm nie ma już sensu i zaczął schodzić do obozu drugiego, gdzie czekała na niego żona przyjaciela. Idąc, mówił sobie, że nawet to, co ze sobą niesie – namiot, jedzenie, liny – nie są mu już do niczego potrzebne i rzucił je daleko. Dotarłszy do obozu drugiego, opowiedział kobiecie, co przytrafiło się jej mężowi, a ona nie chciała uwierzyć. Mówiła, że był silny i mógł wciąż jeszcze żyć. Poprosiła Nazira, by wszedł z powrotem na górę, by go odszukać. Nazir nie umiał odmówić i z innym japońskim wspinaczem doszedł aż do miejsca, gdzie spadła lawina.