Polacy pomagają ratować ukraińskie zabytki. Ekspert wyjaśnia, jak to wygląda we Lwowie

W ostatnich dniach koncentrowaliśmy się przede wszystkim na zbiórce sprzętu przeciwpożarowego. Bo tego najbardziej dziś brakuje we Lwowie do zabezpieczenia zabytków. Dzięki natychmiastowemu zaangażowaniu się miejskich konserwatorów zabytków w wielu miastach w Polsce, a także Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zebrane zostało mnóstwo sprzętu - zaraz rusza do Lwowa kilka TIR-ów, które są nim wypełnione. To m.in. gaśnice, których udało się zgromadzić naprawdę dużo. Trudniej było z tkaninami niepalnymi i kocami gaśniczymi. Na szczęście udało nam się pozyskać środki zarówno prywatne, jak i publiczne na ich zakup, właśnie realizujemy ten plan.