Wciąż czekają z pogrzebem Papcia Chmiela. Jest ważny powód

Henryk Jerzy Chmielewski, znany jako Papcio Chmiel, zmarł w nocy z 21 na 22 stycznia 2021 r. Tę smutną informację jako pierwszy podał Piotr Kasiński, współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, a wydawnictwo Prószyński i S-ka potwierdziło jego doniesienia. I choć od tego dnia minęły już ponad dwa tygodnie, fani najsłynniejszego polskiego twórcy komiksów do dziś nie mogą pogodzić się z jego odejściem. Wielu z nich chciałoby go pożegnać i uczestniczyć w pogrzebie, jednak na to muszą jeszcze trochę poczekać.