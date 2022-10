Pogrzeb Jerzego Urbana. To oni żegnają byłego rzecznika rządu PRL

Po zakończeniu uroczystości Urban zostanie pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach Wojskowych. Warto wspomnieć, że ta informacja wzburzyła sporo osób. Ministerstwo Obrony Narodowej sugerowało na Twitterze, że to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyraża zgodę na pochówki na Powązkach, więc odpowiada za pogrzeb Urbana na tymże cmentarzu. Rzeczniczka Trzaskowskiego stanowczo odniosła się do sprawy: - To nieprawda i celowa manipulacja.