Kolejne odejście z radia. "Jazda bez trzymanki"

W tej chwili jego głowę zaprzątają zupełnie inne projekty. "Chciałbym jednak zwiększyć zasięgi Hultaja Literackiego, mojej strony promocjami recenzji literackich. Poza tym przygotowuję się do wyprawy w Himalaje i do samotnego biegu przez Route 66. Z racji tego, że w pierwszej kolejności jestem pisarzem, pracuję nad swoimi książkami" - wyjawił. Czego mogą się spodziewać jego czytelnicy? Jak wynika z jego wypowiedzi, Ivo Vuco pracuje jednocześnie nad trylogią kryminalną, biografią Oscara Wilde’a oraz powieścią o Paulu McCartney’u!

Po wizerunkowym kryzysie Halo.Radio związanym z falą odejść współtworzących obywatelskie radio osób i ich zarzutów o cenzurę, w październiku i listopadzie dołączyli do stacji nowi prowadzący. Od lutego ofertę rozgłośni mają także wzbogacić felietony Emanueli Gretkowskiej. Ivo Vuco z rozgłośnią rozstaje się w dobrej atmosferze: "To była jazda bez trzymanki, jaką pamięta się całe życie! Praca w Halo Radiu to jedna z najpiękniejszych i najważniejszych przygód w moim życiu" - wyznał na swoim Facebooku.