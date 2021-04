Pisarz był tak wściekły na brexit, że otrzymał irlandzkie obywatelstwo

David Cornwell, znany światu jako pisarz John le Carré, zmarł pod koniec ubiegłego roku. Zanim odszedł, udowodnił swoje irlandzkie korzenie i uzyskał irlandzkie obywatelstwo. Jego syn Nicholas powiedział BBC, że rozczarowanie le Carré współczesną Wielką Brytanią i brexitem w szczególności napędzało dążenia jego ojca do zmiany w dokumentach.

W młodości David Cornwell był funkcjonariuszem brytyjskiej służby specjalnej. W sprawie brexitu autor powieści szpiegowskich nigdy nie przebierał w słowach, porównując go do kryzysu sueskiego z 1956 roku: "Jest to bez wątpienia największa katastrofa i największy idiotyzm, który Wielka Brytania popełniła od inwazji na Suez," komentował. "Nikt nie jest winny, ale sami Brytyjczycy - nie Irlandczycy, nie Europejczycy."