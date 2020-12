"Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg". Nie żyje legendarny twórca

"Z wielkim smutkiem muszę poinformować o śmierci jednego z najwybitniejszych pisarzy na świecie - Johna Le Carré" – napisał jego agent literacki, Jonny Geller na Twitterze. Zamieścił on także oświadczenie opisujące życie i twórczość autora.

Czytamy w nim między innymi o tym, że John Le Carré dominował na listach bestsellerów przez dobre sześć dekad. Przełomem w jego karierze była trzecia powieść z 1963 roku – "Z przejmującego zimna". Ta niezwykle pesymistyczna książka przedstawiła światu życie szpiegów w zupełnie innym tonie, niż odmalowywał to Ian Fleming w swoich powieściach z Jamesem Bondem. Już sam tytuł doskonale oddaje jej treść.

Szpieg u Le Carré był przeważnie zwyczajnie prezentującą się osobą (a często i nawet nieatrakcyjną), która nie korzystała z żadnych bajeranckich gadżetów i swoją pracę wykonywała przeważnie w cieniu. Misje polegały głównie na monotonnym podglądaniu, podsłuchiwaniu i śledzeniu swojego celu. Bohater prowadził z przeciwnikiem grę w kotka i myszkę, wyczekując błędu. Nie było w tym nic zjawiskowego, co dodawało realizmu do opowieści snutych przez pisarza.

Geller wspomniał o najsłynniejszym bohaterze, stworzonym przez Le Carré’a – George’u Smileyu, który bardziej przypominał księgowego niż szpiega, ale posiadał za to genialny umysł. Jak słusznie zauważył agent, autor "zdefiniował zimną wojnę" swoimi powieściami. "Reprezentowałem Davida przez prawie 15 lat. Straciłem mentora, inspirację i, co najważniejsze, przyjaciela. Kogoś takiego jak on już nie spotkamy” – stwierdził Geller.