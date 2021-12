PiS zabrał się za interpretowanie poezji Miłosza. Wyszło jak zwykle

Jak zatem zinterpretować słowa o sznurze i gałęzi? Ochocka: - Mówiąc najprościej, to POETA pamięta. To on spisze i przekaże przyszłym pokoleniom wszystkie haniebne uczynki i krzywdy zadane prostemu człowiekowi, szaremu obywatelowi, a niesława będzie tak wielka i dotkliwa, że lepiej odebrać sobie życie niż jej doświadczyć. Oczywiście, to dotyczy ludzi honoru. Wiersz powstał w 1950 roku, zatem rozumienie pewnych pojęć było zupełnie inne, podobnie jak wrażliwość na dzisiejszą gangsterkę polityczną i językową manipulację.