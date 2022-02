Piotr Kaszewiak deklaruje pomoc obywatelom Ukrainy. "Zrobię co w mojej mocy"

O świcie 24 lutego 2022 r. Władimir Putin dał pozwolenie swoim wojskom na wkroczenie do Ukrainy. Świat ze zgrozą patrzy na to, co dzieje się na terenach militarnych działań. Liderzy państw nakładają na Rosję kolejne sankcje, a po świecie przetaczają się fale protestów przeciwko agresywnym działaniom Federacji Rosyjskiej.