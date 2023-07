Phil. Życie Philipa K. Dicka – recenzja komiksu. wyd. Scream Comics

Album "Phil" wydany w Polsce przez wydawnictwo Scream Comics nosi dumny podtytuł "Życie Philipa K. Dicka". I tu pojawia się problem, bo komiks, pod którym podpisał się Laurent Queyssi (scenariusz) i Mauro Marchesi (rysunki) to bardziej przyczynek do biografii niż faktycznie opowieść o – w domyśle - całym życiu kultowego pisarza i kontrowersyjnej persony. To zlepek kilku kluczowych dla jego życia wątków, podlanych faktograficznym sosem i uzupełnionych surrealistycznymi, onirycznymi scenami, które w pewnym stopniu korespondują z literackim stylem Dicka.