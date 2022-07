Patriarcha Cyryl do wiernych: "Rosja nie zrobiła nic złego"

Wystarczy wspomnieć rok 2012, kiedy patriarcha Cyryl poparł kandydaturę Putina na prezydenta Rosji. Uznał, że to niebiosa dały krajowi tak dobrego przywódcę, a jego rządy to cud dla Rosji. Cyryl namawiał też wiernych do rezygnacji z udziału w protestach ulicznych, przekonując, że prawosławni nie chodzą na demonstracje.