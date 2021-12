"Pamiętniki Wisienki 4. Bogini bez oblicza" [RECENZJA]

Jeszcze wspanialszy prezent dostaje Wisienka od mamy. Otóż wyjadą one we dwie na tydzień wakacji do małego domku nad oceanem! Wiosna bywa wprawdzie zbyt zimna na kąpiele, ale atrakcje ma zapewnić pobliski Dwór Stu Tajemnic, gdzie zwiedzający mogą miło spędzić czas, rozwiązując specjalnie dla nich przygotowane zagadki.