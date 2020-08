"Palcojad" tom 3 – seryjni mordercy bez tajemnic [RECENZJA]

Po lekturze dwóch pierwszych tomów narzekałem, że przez namnożenie wątków w oparciu o jednostkowe historie kilkunastu zabójców "Palcojad" nie trzymał równego tempa. Chaotyczna ekspozycja dawała się we znaki, a obietnica klamry spinającej wszystkie wątki majaczyła gdzieś w oddali. W końcu, po prawie dwóch latach od poznania Palcojada i reszty mieszkańców Buckaroo, mogę zmienić zdanie o talencie Joshuy Williamsona (scenarzysta) do opowiadania historii.

W trzecim i ostatnim tomie "Palcojada" prawda o szesnaściorgu seryjnych mordercach w Buckaroo w końcu wychodzi na jaw. Dla agenta Fincha i szeryf Cane jest to sukces okupiony bólem i cierpieniem, ale wcześniejsze wydarzenia zdążyły ich na to przygotować. Dla czytelnika trzeci tom "Palcojada" to efektowny i momentami zaskakujący finał, który co prawda zawiera kilka naiwnych rozwiązań i wyjaśnień. Ale w ogólnym rozrachunku daje sporą satysfakcję i sprawia, że po zamknięciu ostatniej strony… chce się wrócić do początku.