Orbitowski: Zmiażdżyłem, spaliłem i pogrzebałem swoje marzenie i już nigdy do tego nie wrócę

Ważna była też książka "Shadrin: The Spy Who Never Came Back", która nigdy nie ukazała się w Polsce. Ściągnąłem ją za trzy dolary z Amazona. To historia zaginięcia kapitana Artamonowa w Wiedniu i jego poszukiwań prowadzonych przez wdowę. Na tyle, na ile umiem stwierdzić, książka została napisana we współpracy z Ewą Górą i przypuszczalnie na jej życzenie.