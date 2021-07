Opisała wstrząsające praktyki w sekcie. Pedofilia i przemoc były na porządku dziennym

- Dorastałam w przeświadczeniu, że pewnego dnia będę żołnierzem Boga, wojownikiem w trakcie Armagedonu. Dzisiaj, gdy mam opisać, czym była sekta Dzieci Boga, mówię najczęściej, że była to bardzo odcięta od społeczeństwa grupa, gdzie nie było żadnej muzyki, filmów, książek. Grupa prowadzona przez Davida Berga, który z proroka stał się drapieżnikiem – mówi Bexy Cameron, filmowiec i autorka wydanej właśnie książki "Cult Following: My Escape And Return To The Children Of God" (z ang. "Śledząc sektę: Moja ucieczka i powrót do Dzieci Boga").